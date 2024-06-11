نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل المؤتمر الصحفي لأبطال وصناع فيلم "ولاد رزق3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعقد صناع وأبطال فيلم "ولاد رزق3" بطولة الفنان أحمد عز، اليوم،مؤتمرا صحفيا عقب العرض الخاص للفيلم، في مركز المنارة، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لتتاح أمام الصحفيين والإعلاميين مناقشة أبطال وصناع العمل كل مايخص الفيلم والتحضيرات والكواليس بموضوعية، وتقام بعد ذلك فعاليات الريد كاربت.

أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.