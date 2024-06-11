نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم تنضم لقائمة أبطال مسلسل "وتر حساس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة هيدي كرم لفريق عمل مسلسل "وتر حساس" مع صبا مبارك وإنچي المقدم، وبدأت استعدادات التحضير للشخصية التي ستجسدها داخل سياق الأحداث.



تفاصيل مسلسل وتر حساس



المسلسل مكون من 45 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها، ومن المقرر بدء التصوير المسلسل بعد العيد بأسبوعين.

هيدي كرم في الوصفة السحرية

ويعرض الآن لهيدي كرم مسلسل الوصفة السحرية، ويدور في دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.



أبطال وصناع مسلسل "الوصفة السحرية"



شارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: شيري عادل، عمر الشناوي ،لقاء سويدان، سلوي عثمان، كارولين عزمي، سلوى محمد علي، هايدي كرم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

آخر أعمال هيدي كرم





وشاركت هيدي كرم مؤخرًا في مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي، والعمل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب، آية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح، تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، وتأليف وإخراج هاني كمال.