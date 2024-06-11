تكريم ملحن الموسيقى التصويرية لملك الخواتم بمهرجان زيورخ

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع الاختيار على الموسيقار هاورد شور ليحصل على جائزة شرفية من مهرجان زيورخ السينمائي الدولي عن مجمل أعماله.

ووفق ديد لاين، الموسيقار الشهير أكثر ما يميزه أنه قام بتلحين الموسيقى التصويرية لثلاثية أفلام ملك الخواتم الشهيرة.

وكان قد عبر نجم سلسلة افلام ملك الخواتم الأصلية ايليجاه وودز، عن تفاؤله بالمشاريع السينمائية الجديدة التي يتم التخطيط لها، وتشتق من عالم أفلام LOTR.

ووفق ديد لاين، يتم العمل حاليًا على مشاريع لمجموعة أفلام سينمائية، لم يتحدد ما أن كانت ستشهد إعادة صناعة بالكامل لأفلام ملك الخواتم، أو ستكون مكملة للسلسلة الأصلية.

هذه الخطط تأتي بعد نجاح عرض الموسم الأول من العمل التليفزيوني المشتق من عالم الخواتم، وطرح بعنوان خواتم القوة.

مسلسلات قادمة

وضمن أحدث اخبار هوليوود، أنه يجري الآن النجم ماثيو ماكونهي مشاورات متقدمة، بشأن ظهوره في بطولة عمل سينمائي جديد مشتق من أحداث Yellowstone.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن شركة ستديوهات باراماونت، تحضر لمشروع تليفزيوني مشتق من عالم مسلسل Yellowstone، سيكون من بطولة ماثيو ماكونهي في دور البطولة.

هذا المشروع كان من المفترض أن يتم إطلاقه رسميًا في حالة انسحاب نجم السلسلة كيفن كوستنر من بطولة المسلسل الاصلي، ولكن الآن سيتم العمل على المشروع المشتق، بغض النظر عن مستقبل كوستنر في السلسلة.

Yellowstone

وبعد ما أثير من شكوك حول استكماله للدور في المواسم القادمة،خرج المحامي الخاص بالنجم الكبير كيفن كوستنر، لينفى ما تردد من شائعات حول عصيان كيفن كوستنر، ورفضه للمشاركة في تصوير مشاهد الجزء الثاني من الموسم الحالي من مسلسل Yellowstone.

وذلك حسب تصريحات للمحامي "مارتي سينجر"، نقلتها صحيفة ديلي ميل، علق خلالها على الشائعات التي أحاطت بموكله مؤخرًا.

وكانت قد تردد شائعات حول رفض كوستنر لتصوير مشاهد ما تبقى من الموسم الخامس من مسلسل Yellowstone، ومطالبة كوستنر بأن يكون تصوير ما تبقى من حلقات الموسم في حدود أسبوع من التصوير على أن لا تزيد مدة التصوير عن ذلك.

وهو ما قام بنفيه محامي النجم الكبير كيفن كوستنر، مؤكدًا على التزام موكله بالاستمرار في تصوير مشاهد العمل وفق متطلبات الانتاج.