نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روائع فايزة أحمد والموسيقى العربية في حفل التراث بأوبرا الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لجهود الثقافة المصرية لصون التراث الغنائي تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي في الثامنة والنصف مساء الخميس 13 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا إسكندرية" .

حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث

يتضمن برنامج الحفل فاصل منوع لروائع الموسيقى العربية بجانب فاصل لأشهر أغاني كروان الشرق فايزة أحمد منها:" موشح عجبا لغزال، يا محمد، شغلوني عيونك، حبيتك وبداري عليك،اخد حبيبي، عشان بحبك أنا، مال عليا مال، يا لاسمراني، بكره تعرف، بتسأل ليه عليا، لو عديت، بياع الهوى، الفين صلاة علي النبي، جميل واسمر، يا سلام، عندما يأتي المساء، البحر نايم، استعراض الزهور، بيت العز، تعيشي يا بلدي" أداء أحمد الوزيري، حنان عصام، نهي حافظ، ياسر سليمان، حنان الخولي، أحمد صبري، محيي صلاح، أنغام مصطفى.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد، الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.