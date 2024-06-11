رئيس الإذاعة المصرية: ليس لنا منافسون.. ولن يجد العالم مثل إذاعة القرآن الكريم

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الإذاعي الكبير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إن الإذاعات بشكل عام تجعل القارئ لديه القدرة على التخيّل بشكل كبير، وهي الوسيلة الأسهل، والأسرع، والأقل في التكلفة لنقل الأخبار والمعلومات حول العالم، وهو الأمر الذي يميّزها، ويجعل المواطن قادرًا على تناولها في أي وقت وأي مكان.

التجديد والتطوير

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الإذاعة المصرية دائمًا تعمل على التجديد والتطوير، ولكن هو تطوير ممنهج وبطئ قليلًا؛ وذلك نظرًا أن المتلقّي مرتبط ارتباط وثيق بإذاعات وبرامج ومقدّمين مُعيّنين، ما يجعل تقبّله لفكرة التطوير ليست كبيرة.

وأكد وضع بعض الخطط المستقبلية التي تم طرحها مؤخّرًا، بهدف هذا التطوير، منها على سبيل المثال، ربط الإذاعة بمجلة، وسوشيال ميديا، ومطبوعات أخرى مختلفة؛ وذلك حتى تصبح قادرة على مواكبة التطوّر التكنولوجي، وتصبح مسموعة، ومرئية، ومقروءة.

وكشف التجديد المستمر للإذاعات والبرامج، حتى يتواكب مع العصر، وتصبح قادرة على التحدّث لأجيال الشباب المختلفة، وتُقدّم لهم ما يحتاجون من تثقيف وتنوير؛ فعملت الإذاعة المصرية مثلًا على تطوير إذاعة القرآن الكريم، ومشاركة متحدّثين شباب، وأيضًا راديو النيل، الذي يوجّه رسالة مختلفة للشباب والأجيال الجديدة".

إذاعات مختلفة

وأوضح “نوار” أن الإذاعة المصرية لديها مجموعة مختلفة من الإذاعات والبرامج، نجحت في الوصول إلى 30 مليون مواطن بالقاهرة، و80 مليونًا آخرين في 24 محافظة، وأدركت اختلاف المُتلقّين من محافظة لأخرى، برؤاهم المتنوّعة، وثقافاتهم المختلفة، ونجحت في استيعابهم، وتقديم المحتوى الذي يحتاجونه، وأيضًا إذاعة القرآن الكريم التي وصفها بأن “ليس لها مثيل في العالم”، وفريدة من نوعها، ولن يرَ العالم مثلها، وتتمتّع بـ”خلطة” مُميّزة.

التحدّيات

وتابع: "لا يوجد للإذاعة المصرية تحدّيات، وليس لنا منافسون، كل هذه الإذاعات والشبكات شديدة الأهمية، وعلى رأسها القرآن الكريم، التي تحظى بـ60 مليون متابع، وإذاعة الشباب والرياضة، وأيضًا الإذاعة الثقافية المتفرّدة، والموسيقية، وغيرهم، وإذاعات أخرى تتحدّث بـ7 لغات، انطلقت لتحدّث العالم وليس المصريين فقط".