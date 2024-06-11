نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مها عطية تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة الراحلة مها عطية تريند محركات بحث جوجل، بعد وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



وقد أعلنت الفنانة عايدة فهمي عن وفاة مها عطية،من خلال مشاركتها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "الزميلة العزيزة ورفيقة العمر.. الله يرحمك يا مها ويغفر لك ويسامحك.. دعواتكم في الأيام المفترجة".

تعليقات الجمهور على منشور عايدة فهمي

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:"الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين، البقاء والدوام لله، اللهم اجعلها من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب".

يذكر أن آخر عمل عُرض للفنانة مها عطية في 1997، منذ 27 عامًا، ومن بعدها قررت الابتعاد عن الوسط الفني والتركيز مع حياتها الخاصة، بعد تقديمها عدة أدوار مختلفة في 24 عملًا متنوعًا بين السينما والدراما.

بدايتها الفنية



وبدأت الفنانة مها عطية حياتها الفنية بدور مميز في فيلم "خرج ولم يعد"، وذلك عام 1984، والتى قامت فيه بدور زينات خطيبة عطية "يحيى الفخراني"، الذى شارك البطولة مع كل من الفنان فريد شوقي، ليلى علوي، توفيق الدقن، عايدة عبدالعزيز، ومن إخراج محمد خان.

كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، وكان من أفلامها: فيلم "وصية رجل مجنون" عام 1987، وفيلم "عودة الهارب" عام 1990، وغيرها من الأعمال التى لاقت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

وقدمت بالتليفزيون مسلسلي "الفرسان" 1994، ومسلسل "صعاليك ولكن شعراء" عام 1998.