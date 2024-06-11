الجمعة.. انطلاق تصوير مسلسل "برغم القانون"

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر فريق عمل مسلسل "برغم القانون" تأجيل بدء التصوير إلى يوم الجمعة القادمة بعدما تم تحديده يوم السبت الماضي، وذلك بعد الانتهاء من التعاقدات والبروفات.



فريق عمل برغم القانون



ويضم المسلسل عدد من النجوم منهم محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

إيمان العاصي تنتظر في عز الظهر

وفي سياق آخر، تنتظر إيمان العاصي خلال الفترة القادمة عرض فيلم في عز الظهر، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، بطولة مينا مسعود تاليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك فيه شيرين رضا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، إيهاب فهمي.

آخر أعمال إيمان العاصي



يذكر ان آخر أعمال إيمان العاصي هو مسلسل جعفر العمدة في شهر رمضان قبل الماضي، والعمل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل جعفر العمدة



تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار درامي حول "جعفر العمدة " وهو الفنان محمد رمضان والذي كان يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء وهم "ثريا " وهي الفنانة مي كساب" دلال " وهي الفنانة إيمان العاصي و"نرجس " وهي الفنانة منه فضالي إلا أنه يقرر الزواج من "عايدة" وهي الفنانة زينة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.