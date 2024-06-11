لهذا السبب.. عصام صاصا يتصدر تريند رقم 1 على يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا المركز الأول في قائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد طرحه أحدث أغانيه برفقة أمين خطاب، والتي تحمل اسم "احنا صيع منحرفين".

أغنية “إحنا صيع منحرفين”

نشر "صاصا" كليب أغنية "احنا صيع منحرفين"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، منذ 4 أيام فقط، وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة، لذلك تصدرت قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا على يوتيوب.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية:

إحنا صيع منحرفين

إحنا بنعامل مسجاين

طول ما صاصا يابا معايا آمين

يبقى كده الدنيا هتخرب

مطروش وحقي أنا مسبهووش

عمري ما طلعت بخربوش

ايوا بجرح أي وشوش

مش بمليس لا ده أنا بضرب.

موعد جلسة محاكمة عصام صاصا بتهمة دهس شخص

وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق، تحديد يوم الأربعاء 12 يونيو أولى جلسات نظر محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، في قضية اتهامه بالتسبب في وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، أعلى دائري المنيب.