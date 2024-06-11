الخميس.. دياب ضيف برنامج "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان دياب، الخميس المقبل، ضيفًا في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن العديد من الأسرار حول مشواره الفني وحياته الخاصة، ويتحدث عن أحدث أعماله الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية لراديو "نجوم إف إم"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،البوستر الرسمي للحلقة وعلقت عليه: "استنوا يوم الخميس النجم دياب في أسرار النجوم مع إنجي علي الساعة 8 مساءً".

آخر أعمال دياب

يذكر أن آخر أعمال الفنان دياب الفنية، هو مشاركته في بطولة مسلسل "مليحة"، الذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا.

أبطال وصناع مسلسل "مليحة"

ضم مسلسل "مليحة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم:دياب، ميرفت أمين، سيرين خاص، أشرف زكي، علي الطيب، أمير المصري، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.