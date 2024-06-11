في ذكرى ميلاد محفوظ عبد الرحمن.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الثلاثاء 11يونيو ذكري ميلاد الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، والذي يعد من أهم المؤلفين في تاريخ الدراما المصرية سواء في السينما أو التليفزيون، وتميزت أعماله بالدقة والمهارة والدفاع عن المرأة،ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية له.



بداية مشوار محفوظ عبد الرحمن

تخرج محفوظ عبد الرحمن من جامعة القاهرة في عام 1960، وعمل بعدها في مؤسسة دار الهلال، وانتقل بعدها للعمل في وزارة الثقافة، نشرت له مجموعة من الأعمال الأدبية، وقد حاز على جائزة الدولة التشجيعية في عام 1972، والتقديرية في عام 2002.



زيجات محفوظ عبد الرحمن

تزوج الراحل محفوظ عبد الرحمن من الفنانة سميرة عبد العزيز بعد تعاونهما الفني في أحد الأعمال، وقد قاما بكتابة عقد الزواج خلال سفرها لتصوير مسلسل درامي، وثم عاد إلى مصر وتم الزواج بشكل رسمي.

سميرة عبد العزيز ومحفوظ عبد الرحمن

كان للراحل محفوظ عبد الرحمن أبناء من زوجته الأولى وقد قامت الفنانة سمير عبد العزيز برعايتها بجانب أولادها من زوجها الأول، ظلت تلك الزيجة مستمرة حتى وفاته.



قدم الراحل محفوظ عبد الرحمن عدد من المسرحيات على مسرح الدولة وقد لقت نجاحًا كبيرًا ومنها السندباد البحري، عريس لبنت السلطان، الحامي والحرامي، السندباد البحري.



أبرز أعمال الفنان محفوظ عبد الرحمن السينمائية والتليفزيونية

ليلة سقوط غرناطة 1979

يعد هذا العمل من أبرز أعمال الراحل محفوظ عبد الرحمن، حيث تم تقديمه لصالح احدي التليفزيونات العربية، وشارك في بطولة العمل كل من عبد الرحمن أبو زهرة، وعبد الله غيث وأحمد رزق ومحمد وفيق ورغدة وسميرة عبد العزيز.

القادسية 1981

شاركت في هذا العمل الفنانة سعاد حسني وقام بإخراجه صلاح أبو سيف، وسرد الفيلم في قالب تاريخي وقائع معركة القادسية التي مكنت المسلمين من فتح بلاد فارس في عام 636م من أجل نشر اﻹسلام

ناصر 56

يعد هذا الفيلم واحدًا من أهم الأعمال التي قدمها الراحل محفوظ عبد الرحمن، حيث تناول العمل الذى قام ببطولته أحمد زكي، جانب من حياه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقدم هذا الفيلم عام 1996.

يعد الراحل محفوظ عبد الرحمن أهم الكتاب الذين قدموا سير ذاتية للشخصيات لعامة والمؤثرة في التاريخ بالأدوار السياسية والفنية والاجتماعية، وقد حقق مسلسله ام كلثوم نجاحًا مذهلًا، وعرض العمل الذى قامت ببطولته صابرين واخرجته إنعام محمد على عام 1999، وكشفت مخرجة العمل أن محفوظ عبد الرحمن رشح في البداية نجلاء فتحي لاداء شخصية أم كلثوم.

أهل الهوى

كان مسلسل أهل الهوي الذى تناول قصة حياة سيد درويش أخر أعمال الفنان الراحل محفوظ عبد الرحمن في مصر عام 2013، حيث قدم بعد ذلك اعمال خارج مصر ومنها مسرحية وأضراف درامي على مسلسل تليفزيوني.