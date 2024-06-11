تعرف على موعد زفاف ابنة تامر هجرس على شاب من خارج الوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان تامر هجرس، موعد حفل زفاف ابنته تمارا على شاب من خارج الوسط الفني، التي احتفل مؤخرًا بخطبتها في حفل اقتصر على حضور العائلتين والأصدقاء المقربين فقط من العروسين.

وقال تامر خلال تصريحات صحفية:" احتفلت بالفعل بخطبة ابنتي تمارا في حفل عائلي بسيط، ومن المقرر أن يكون حفل الزفاف في صيف 2025 المقبل، كما أنه سيكون حفل زفاف كبير بحضور نجوم الوسط الفني وأصدقاء العروسين.



تامر هجرس ينتظر عرض فيلم جوازة توكسيك



وعلى صعيد آخر، ينتظر الفنان تامر هجرس، عرض فيلمه الجديد جوازة توكسيك، ضمن موسم عيد الأضحى 2024.



تعرف على أحداث فيلم جوازة توكسيك



تدور أحداث الفيلم حول عائلتين بيتجمعوا عشان هيناسبوا بعض، هما عيلة متحفظة وعيلة تانية بتحب الحياة أوي، ويجسد تامر هجرس دور بيزنس مان عايش على البحر وطالع على المعاش وسعيد في حياته ومربي أولاده بطريقة فيها حرية وسعادة وبينضم لهم عائلة بيومي فؤاد وليلى علوي وهم أصحاب فكر مختلف نهائي وتحدث بينهم صراعات في إطار كوميدي.



فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، محمود كريم.