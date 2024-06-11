نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يطرح ريمكس عربي لأغنية Attraction بالتعاون مع الأوكرانية ETOLUBOV (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح اليوم الثلاثاء نجم البوب المصري رامي صبري والنجمة الأوكرانية ETOLUBOVأغنية Attraction بإصدار عربي يمزج بشكل رائع بين أساليبهم الفريدة والعناصر الثقافية.

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملًا على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة. هذا الإصدار الجديد من Attraction من إنتاج Andrii Belayev بالتعاون مع ETOLUBOV، التي شاركت بالغناء معه، حيث عملت مع Andrii Belayev على الكلمات وتعاونت Serial Unit على الإنتاج.

وتعاونت مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون مشيرًا إلى أن الفكرة كانت من شركة تكوين التي جمعت بينه وبين ETOLUBOV.

الأغنية الأصلية Attraction حصلت على انتشار كبير في الشرق الأوسط، مما ألهم عددًا كبيرًا من الريلز وتيك توك وإنشاء المحتوى. يتجه الريمكس نحو صوت الـ Deep House/Commercial، مما يمثل تعاونًا دوليًا هامًا يجسر بين منطقتين وثقافتين وأسلوبين موسيقيين مميزين. من المتوقع أن يكون هذا الريمكس نجاحًا عالميًا.

في خطوة خاصة، تعاونت ETOLUBOV، المعروفة بصورها المستقبلية، مع شركة تكوين لتصوير جلسة تصوير حصرية مع رامي صبري في أهرامات مصر الشهيرة.



