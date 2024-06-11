نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الاستعدادات الأولى للعرض الخاص لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ منذ قليل الإستعدادات الأولى للمؤتمر الخاص بفيلم ولاد رزق الجزء الثالث والذي يخوض المنافسة موسم عيد الأضحى 2024، والذي حضره أبطال العمل.

ولاد رزق

وفي سياق آخر تحدث الإعلامي عمرو أديب منذ أيام عن فيلم ولاد رزق والذي من المقرر طرحه يوم 12 من يونيو الجاري في دور العرض السينمائية، وقال:" الفيلم ده هيحقق أعلى إيرادات وافتكروا كلامي، لما تتفرج هتحس بكل تفاصيله في كل مشهد، سوف تشاهد فيلم عالمي، بكل متعة واثارة، مع أبطال السينما المصرية العظماء".

ولاد رزق

وأضاف:" وأنا بقولكم أهو على الهوا اللى الفيلم مش هيعجبه تذكرة السينما بتاعته على حسابي، زمان كنا بنخاف من الإنتاج الخارجي، لكن المستشار تركي آل شيخ كان موفر كل حاجه، كان بيقول لطارق العريان قولى أنت عايز أيه وأنا اوفرلك".

تفاصيل فيلم "ولاد رزق":

ومن المقرر عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.

ولاد رزق

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.