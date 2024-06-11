بشكل مفاجئ.. لهذا سبب مها عطية تتصدر مؤشر جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مها عطية بطلة فيلم خرج ولم يعد مؤشر البحث جوجل وذلك بعد إعلان وفاتها مساء أمس الإثنين بشكل مفاجئ.

وفاة مها عطية

وأعلن عن خبر الوفاة، أحد أفراد العائلة حيث كتب منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليه قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى مها عطية المغفور لها بإذن الله، وإن شاء الله صلاة الجنازة غدًا بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، والعزاء إن شاء الله يوم الخميس بمسجد عمر مكرم، نسألكم الدعاء".

وقد أعلنت الفنانة عايدة فهمي وفاة مها عطية، قائلة: "الزميلة العزيزة ورفيقة العمر.. الله يرحمك يا مها ويغفر لك ويسامحك.. دعواتكم في الأيام المفترجة".

آخر أعمال مها عطية

يذكر أن آخر عمل عُرض للفنانة مها عطية في 1997، أي منذ 27 عامًا، ومن بعدها قررت الابتعاد عن الوسط الفني والتركيز مع حياتها الخاصة، بعد تقديمها عدة أدوار مختلفة في 24 عملًا متنوعًا بين السينما والدراما.

رحيل الفنانة مها عطية

وبدأت الفنانة مها عطية حياتها الفنية بدور مميز في فيلم "خرج ولم يعد"، وذلك عام 1984، والتى قامت فيه بدور زينات خطيبة عطية "يحيى الفخراني"، الذى شارك البطولة مع كل من الفنان فريد شوقي، ليلى علوي، توفيق الدقن، عايدة عبدالعزيز، ومن إخراج محمد خان.

كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، وكان من أفلامها: فيلم "وصية رجل مجنون" عام 1987، وفيلم "عودة الهارب" عام 1990، وغيرها من الأعمال التى لاقت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

كما عملت بالتليفزيون في مسلسل "الفرسان" 1994، ومسلسل "صعاليك ولكن شعراء" عام 1998.