في ذكرى ميلاده.. مقتطفات من حياة نجاح الموجي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان نجاح الموجي، الذي أثرى شاشتى التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التى ترك منها رصيدًا كبيرًا خاصة فى المسرح، اشتهر بالكوميديا، لا يعفو عليه الزمن، تتجدد ذكراه من جيل إلى جيل بفضل إيفهاته والكوميديا الغير مكلفة، ورغم انحصار أدواره في الشخصية الثانوية إلا أنه نجح في أن يُبقي له علامة في الفن، وهو فنان ذو طبيعة خاصة قدم تجربة استثنائية مع الكوميديا صنعت له شعبية كبيرة، قدم أعمالًا فنية مهمة تركت بصمة كبيرة في مشواره الفني.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية حياة الفنان نجاح الموجي..

حياة نجاح الموجي الشخصية

ولد عبد المعطي محمد الموجي، وشهرته "نجاح الموجي" 11 يونيو 1945 في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، استعار اسم (نجاح) من اسم شقيقه الأكبر عرفانًا له لدعمه وتشجيعه دائمًا، حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، كما حاول التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات، تخرج في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ولم يترك وظيفته في هذا المجال إلى جانب عمله في مجال الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة، توفي فجر يوم الجمعة 25 سبتمبر 1998 بالقاهرة إثر أزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح حيث كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب، وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.

حياة نجاح الموجي الفنية

بدأ الموجي حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا هامًّا في مسرحية «فندق الأشغال الشاقة» عام 1969، أهم دوره في مسلسل أهلًا بالسكان عام 1984، ومن اهم ادواره في المسرح هي "مسرحية المتزوجون"، التي ترك بها بصمته ولا يزال يشتهر بها حتى الآن، وحاز على عدة جوائز سينمائية، كما شارك في 3 افلام تم ترشيحهم واختيارهم لدى قائمة أفضل 100 فيلم خلال القرن العشرين حسب استفتاءات النقاد لسنة 1996.

أبرز أعمال نجاح الموجي

قدم مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969، قدم شخصية "مزيكا" في مسرحية "المتزوجون"، وشارك في مسرحيات أخرى مثل "خد الفلوس واجري"، "مولد سيدي المرعب"، "رقص الديوك"، و"يوم عاصف جدا"، حيث قال جملته الشهيرة "فضلك زلطة وتطلع بره"، وفي السينما، شارك في أفلام شهيرة مثل "الكيت كات"، "تحويلة"، "طأطا وريكا وكاظم بيه"، "زيارة السيد الرئيس"، "المساطيل"، "اغتصاب"، و"أيام الغضب"، كما تألق في مسلسلات تلفزيونية منها "بوابة الحلواني"، "أهلا بالسكان"، "ناس وناس"، و"العائلة"