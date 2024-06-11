بيلا حديد تظهر في كليب غزة تنادي

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رياض - احمد صلاح - تواصل عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، وكان آخرها المشاركة في فيديو كليب أغنية الفنان السوداني- الكندي مصطفى أحمد، المعروف باسم "مصطفى الشاعر".



وشارك الشاعر عبر حسابه في منصة "إنستغرام" مقطعا ترويجيا لأغنيته الجديدة "غزة تنادي" Gaza Is Calling، المقرر طرحها اليوم، وتظهر فيه بيلا جالسة على الأريكة في بيت طغى على ديكوره الطابع العربي، فيما غزت ملامحها الحزن والألم .



وتحاول بيلا في الأغنية المصورة، مواساة صديق طفولتها عبر مدّ يدها إليه، ليتضح أنهما عاشا ماضيًا أليمًا في غزة وسط الدمار والمباني المهدمة.

وانضم إلى بيلا العديد من الفنانين الفلسطينيين، من بينهم: الرابر الغزاوي عبد الرحمن الشنطي، وإسراء ويونس من جنين.

وأشرف على إخراج العمل هيام عباس من الناصرة وصقر خضر من نابلس، كما ساعد على عملية الإنتاج لعمر الباش من حيفا، ونيكولاس جعار من بيت لحم.

وكشف الشاعر أن عائدات الأغنية ستذهب إلى صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين.

وقال الشاعر، إن الأغنية بدأ بكتابتها وتسجيلها عام 2022، وتواصل مع بيلا للمشاركة في الفيديو في ذلك الوقت، ليصوراه العام الماضي .