حورية فرغلي تشوق جمهورها لأحدث أعمالها الدرامية: يارب يعجبكم

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت الفنانة حورية فرغلي متابعيها لأحدث أعمالها الدرامية حيث شاركت صورة من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت حورية فرغلي صورة جديدة لها من كواليس التصوير عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "دعواتكم المسلسل الجديد يارب يعجبكم ان شاءالله".





مسلسل سيما ماجي





وبدأت النجمة حورية فرغلي تصوير مشاهدها الأولى ضمن أحداث مسلسل "سيما ماجي"، أمس، في إحدى الفيلات بطريق المنصورية، وجمعتها مشاهد العمل بالنجمة رانيا يوسف، والنجمة مادلين طبر، والنجم القدير كمال أبو رية، في إحدى الديكورات الخاصة داخل فيلا بطريق المنصورية.

أحداث مسلسل "سيما ماجي"

تدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

أحدث أعمال حورية فرغلي

وعرض مؤخرًا لحوريه فرغلي مسرحية Rapunzel بالمصري تفاصيل مسرحية رابونزل بالعربي وفي نفس السياق، أعلنت الفنانة حورية فرغلي منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة "رابونزل"، من فيلم Tangled، في المسرحية.

آخر أعمال حورية فرغلي

آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي كان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي، مسلسل «أيام»، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.



