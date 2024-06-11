في ذكري ميلاده.. تعرف علي اعمال نجاح الموجي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان نجاح الموجي، الذي أثرى شاشتى التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التى ترك منها رصيدًا كبيرًا خاصة فى المسرح، اشتهر بالكوميديا، لا يعفو عليه الزمن، تتجدد ذكراه من جيل إلى جيل بفضل إيفهاته والكوميديا الغير مكلفة، ورغم انحصار أدواره في الشخصية الثانوية إلا أنه نجح في أن يُبقي له علامة في الفن، وهو فنان ذو طبيعة خاصة قدم تجربة استثنائية مع الكوميديا صنعت له شعبية كبيرة، قدم أعمالًا فنية مهمة تركت بصمة كبيرة في مشواره الفني.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال نجاح الموجي..

أعمال نجاح الموجي

الأفلام: 4-2-4، من يطفئ النار، الحريف – شوارع من نار، صاحب الإدارة بواب العمارة – مغاوري في الكلية – النساء، امرأة مطلقة – موعد مع القدر – مدافن مفروشة للإيجار- الحب فوق هضبة الهرم، سكة الندامة - أربعة في مهمة رسمية، أيام الغضب – اغتصاب، المساطيل – الكيت كات، الحب في طابا، ليه يا بنفسج، 131 أشغـال، زيارة السيد الرئيس، طأطأ وريكا وكاظم بك – قليل من الحب كثير من العنف – البحر بيضحك ليه، التحويلة – الحب في ظروف صعبة.

المسرحيات: المتزوجون، يوم عاصف جدًا، خد الفلوس واجري، مولد سيدي المرعب، على باب الوزير، سيرك يا دنيا، عروسه تجنن، الواد ده كويتي، أنا وصاحبي في الكازوزة، ابتسامة وراء القضبان، الدور الرابع شقة 9، يا أنا يا إنت، إلعب غيرها، مطلوب مجرمين فورًا، مين ضحك على مين، رقص الديوك، بوم شيكا بوم.

المسلسلات التليفزيونية: العائلة، مصرع المتنبي، أهلا بالسكان، الغربة، الشارع الجديد، مشوار، ريش على مافيش، بوابة الحلواني، الفلوس، البحث عن الضحية، عباسيه واحد، سفر الأحلام.

جوائز وتكريمات نجاح الموجي

حصل نجاح الموجي على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية، منها جائزة أحسن ممثل من مهرجان دمشق عن دوره في فيلم "أيام الغضب" من إخراج منير راضي، نال جائزة خاصة من مهرجان المركز الكاثوليكي عن دوره في فيلم "التحويلة"، وأفضل دور ثانٍ عن "زيارة السيد الرئيس"، وجائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "ليه يا بنفسج".

حياة نجاح الموجي الفنية

بدأ الموجي حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا هامًّا في مسرحية «فندق الأشغال الشاقة» عام 1969، أهم دوره في مسلسل أهلًا بالسكان عام 1984، ومن اهم ادواره في المسرح هي "مسرحية المتزوجون"، التي ترك بها بصمته ولا يزال يشتهر بها حتى الآن، وحاز على عدة جوائز سينمائية، كما شارك في 3 افلام تم ترشيحهم واختيارهم لدى قائمة أفضل 100 فيلم خلال القرن العشرين حسب استفتاءات النقاد لسنة 1996.