نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلاد نجاح الموجي.. فنانة تسببت في سجنه 15 يوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان نجاح الموجي، الذي أثرى شاشتى التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التى ترك منها رصيدًا كبيرًا خاصة فى المسرح، اشتهر بالكوميديا، لا يعفو عليه الزمن، تتجدد ذكراه من جيل إلى جيل بفضل إيفهاته والكوميديا الغير مكلفة، ورغم انحصار أدواره في الشخصية الثانوية إلا أنه نجح في أن يُبقي له علامة في الفن، وهو فنان ذو طبيعة خاصة قدم تجربة استثنائية مع الكوميديا صنعت له شعبية كبيرة، قدم أعمالًا فنية مهمة تركت بصمة كبيرة في مشواره الفني.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب سجن الفنان نجاح الموجي..

سبب سجن نجاح الموجي

سنة 1992 عند تقديمه مسرحية "لا مؤاخذة يا منعم"، مع الفنانة مشيرة إسماعيل، والفنان حسن كامي، كان الفنان الراحل نجاح الموجي، في أحد مشاهدها يردد تعليقات ساخرة عن المطربين والمطربات، ومنهم المطربة أنغام، وبعد حضور الفنانة أنغام، أحد العروض المسرحية، وهي متخفية، أقامت دعوى قضائية ضد الفنان نجاح الموجي، ووجهت له اتهامًا بالسب والقذف، وبعد رفض المطربة اعتذار الموجي، صدر ضد لفنان الراحل، حكم بالحبس لمدة 3 شهور، وبالفعل دخل السجن لمدة 15 يومًا، قبل تقديمه استشكالا على الحكم، وحصوله على البراءة.

أبرز أعمال نجاح الموجي

قدم مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969، قدم شخصية "مزيكا" في مسرحية "المتزوجون"، وشارك في مسرحيات أخرى مثل "خد الفلوس واجري"، "مولد سيدي المرعب"، "رقص الديوك"، و"يوم عاصف جدا"، حيث قال جملته الشهيرة "فضلك زلطة وتطلع بره"، وفي السينما، شارك في أفلام شهيرة مثل "الكيت كات"، "تحويلة"، "طأطا وريكا وكاظم بيه"، "زيارة السيد الرئيس"، "المساطيل"، "اغتصاب"، و"أيام الغضب"، كما تألق في مسلسلات تلفزيونية منها "بوابة الحلواني"، "أهلا بالسكان"، "ناس وناس"، و"العائلة".

جوائز وتكريمات نجاح الموجي

حصل نجاح الموجي على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية، منها جائزة أحسن ممثل من مهرجان دمشق عن دوره في فيلم "أيام الغضب" من إخراج منير راضي، نال جائزة خاصة من مهرجان المركز الكاثوليكي عن دوره في فيلم "التحويلة"، وأفضل دور ثانٍ عن "زيارة السيد الرئيس"، وجائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "ليه يا بنفسج".