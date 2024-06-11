نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلاده.. تعرف علي سبب وفاة نجاح الموجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 11 يونيو ذكري ميلاد الفنان نجاح الموجي، الذي أثرى شاشتى التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التى ترك منها رصيدًا كبيرًا خاصة فى المسرح، اشتهر بالكوميديا، لا يعفو عليه الزمن، تتجدد ذكراه من جيل إلى جيل بفضل إيفهاته والكوميديا الغير مكلفة، ورغم انحصار أدواره في الشخصية الثانوية إلا أنه نجح في أن يُبقي له علامة في الفن، وهو فنان ذو طبيعة خاصة قدم تجربة استثنائية مع الكوميديا صنعت له شعبية كبيرة، قدم أعمالًا فنية مهمة تركت بصمة كبيرة في مشواره الفني.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب وفاة نجاح الموجي..

سبب وفاة نجاح الموجي

توفي الفنان "نجاح الموجي" قبل أن يتجاوز عمره الخامسة والخمسين، فجر يوم الجمعة 25 سبتمبر 1998م، بعد أزمة قلبية داهمته بعد العودة إلى منزله قادمًا من المسرح حيث كان يقوم بدوره في مسرحية "مولد سيدي المرعب"، ويقال ان الموجي ظل يصرخ ساعات متواصلة من شدة الألم قائلا: "يارب" ويخبط على الأبواب والجدران بيديه، وبينما كانت تحاول ابنته الاستعانة بسيارات الإسعاف لم تجدها متوفرة فأحدهم تعطلت سيارته والآخر كان في إجازته، وعندما ذهبت مسرعة لإحضار طبيب أثناء عودتها وجدت والدها قد فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة ونائما على الأرض بعد ساعتين من الصراخ المتواصل بسبب الألم الذي كان يعاني منه قبل وفاته.

جوائز وتكريمات نجاح الموجي

حصل نجاح الموجي على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية، منها جائزة أحسن ممثل من مهرجان دمشق عن دوره في فيلم "أيام الغضب" من إخراج منير راضي، نال جائزة خاصة من مهرجان المركز الكاثوليكي عن دوره في فيلم "التحويلة"، وأفضل دور ثانٍ عن "زيارة السيد الرئيس"، وجائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "ليه يا بنفسج".

لفتة انسانية في حياة نجاح الموجي

تربى نجاح الموجي فى أسرة متوسطة الحال مكونة من أب وأم و14 أخا وأختا توفى منهم 11 وتبقى 3، ارتبط نجاح الموجى بأخيه الأكبر منه بعشر سنوات والذى كان يعانى من ضمور فى اليدين وظل الموجى يخدمه حتى وفاته المنية 1986 واستعار الموجى اسم شقيقه الأكبر "نجاح" عرفانًا له لدعمه وتشجيعه لموهبته الفنية.

سبب سجن نجاح الموجي

ويذكر ان سنة 1992 قدم الموجي مسرحية "لا مؤاخذة يا منعم"، مع الفنانة مشيرة إسماعيل، والفنان حسن كامي، في أحد مشاهده ردد تعليقات ساخرة عن المطربين والمطربات، ومنهم المطربة أنغام، وبعد حضور الفنانة، أحد العروض المسرحية، وهي متخفية، أقامت دعوى قضائية ضد الفنان نجاح الموجي، ووجهت له اتهامًا بالسب والقذف، وبعد رفض المطربة اعتذار الموجي، صدر ضد لفنان الراحل، حكم بالحبس لمدة 3 شهور، وبالفعل دخل السجن لمدة 15 يومًا، قبل تقديمه استشكالا على الحكم، وحصوله على البراءة.