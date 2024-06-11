نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية مغربية جديدة.. جنات تروج لطرح أحدث أغانيها "وحدة وحدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت النجمة جنات، لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "وحدة وحدة"، حيث من المقرر طرحها غدًا عبر تطبيق الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.





وشاركت جنات برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "وحدة وحدة أغنية مغربية جديدة غدًا على يوتيوب وكل المنصات الرقمية الساعة ٣ بتوقيت المغرب و٥ بتوقيت مصر".





أحدث أعمال جنات

وفي سياق آخر، طرحت جنات، مؤخرًا أغنية بنعيش مع ناس، عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

أغنية «بنعيش مع ناس» من كلمات محب غبور، وألحان بهاء عبد الهادي، وتوزيع يوسف حسين، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.



كلمات الأغنية



وتقول كلمات الأغنية:

بنعيش مع ناس

عاش غيرنا سنين يحلم بيهم

ونفارق ناس

كانت روحنا بجد في يوم ليهم

أوقات نحتار

نسأل أسئلة إجاباتها مفيش

وساعات نختار إحساسنا يموت

عشان احنا نعيش

بنحب عشان نتعذب ولا عذابنا عشان بنحب

بنحب في ناس مش لينا

وناس تأذينا بإسم الحب

بنحب عشان نتعذب

ولا عذابنا عشان بنحب

في ناس مش لينا

وناس تأذينا بإسم الحب

جربنا كتير نبعد

واهو عمرنا ما ارتحنا

لو عالنسيان يبقى

احنا بنكذب على روحنا

بنعيش حكايات

ويا عالم مين هيكملها

مش كل الناس

لو راحت ييجي بدالها

بنحب عشان نتعذب

ولا عذابنا عشان بنحب

بنحب في ناس مش لينا

وناس تأذينا بإسم الحب

بنحب عشان نتعذب

ولا عذابنا عشان بنحب

في ناس مش لينا

وناس تأذينا بإسم الحب.