طارق العريان: "قرار تنفيذ ولاد رزق أخذ أسبوعين وكنا بنقفل شوارع كامل أثناء التصوير في السعودية"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء منذ قليل المؤتمر الصحفي لفيلم “ولاد رزق” الجزء الثالث والذي يخوض المنافسة موسم عيد الأضحى 2024، والذي حضره أبطال العمل.

وقال المخرج طارق العريان: "أنهم قرروا عمل جزء رابع من الفيلم، وأن تحضيرات الجزء الثالث من العمل بدأت في أسبوعين وقبل أن نتفق على أي شئ بدأنا تصوير حتي قبل إمضاء العقود والأتفاق".

وتابع:" ولاد رزق عند الجميع بيمثل حالة خاصة عند جميع فريق العمل، والتصوير في السعودية كان صعب من ناحيه الشغل لكن كل شئ كان متوفر لنا، لدرجة أن كنا بنقفل شوارع كاملة في السعودية يومين ورا بعض ".

تفاصيل فيلم "ولاد رزق":

ومن المقرر عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.