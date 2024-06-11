لهذا السبب.. دارين حداد تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة دارين حداد، مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد قيامها بنشر لقاء خاص جمعها بالفنان الراحل سمير غانم تحدث فيه عن اهم اعماله المسرحية واهم المواقف التي تعرض لها علي خشبة المسرح.

أحداث الفيلم



يذكر أن آخر أعمال دارين حداد فيلم الملكة الذي تم عرضه في السينمات وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.



ابطال العمل



الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».