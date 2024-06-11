تعرف على سر غياب أحمد الفيشاوي عن الجزء الثالث من "ولاد رزق 3"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج طارق العريان، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل عن فيلم «ولاد رزق 3 القاضية»، على ترويج الفنان أحمد الفيشاوي للعمل على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم عدم مشاركته.

فعلق طارق العريان، قائلًا: “الحقيقة أنا مفهمتش قصد الفيشاوي أوي.. يعني مش عارف لما كتب كده دي كانت حاجة حلوة ولا وحشة”.

وكشف المنتج موسى عيسى عن السر وراء غياب أحمد الفيشاوي عن الجزء الثالث، قائلًا:" لما أخذنا قرار تصوير الجزء الثالث كان مفاجئا، وكان الفيشاوي منهمك في تصوير 3 أفلام وكان عايزنا ننتظره 6 شهور فمكنش ينفع".

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.