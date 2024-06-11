أحمد عز: "الشعور بالقلق ده طبيعي لأي حد عايز ينجح لكن أنا وجود طارق العريان بيطمني ديما"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء منذ قليل المؤتمر الصحفي الفيلم ولاد رزق الجزء الثالث والذي يخوض المنافسة موسم عيد الأضحى 2024، والذي حضره أبطال العمل.

وقال أحمد عز عن فكرة تخوفه من تأثير الجزء الثالث على نجاح الجزء الأول والثاني قال:" مش خوف لكن قلق وده شئ طبيعي لأي حد عايز ينجح، وأنا بحب النجاح وبيكون عندي غيره في أي حاجه بقدمها، لكن ولاد رزق مختلف شوية، يعني ورق أستاذ صلاح الجهيني والمخرج طارق العريان طمنوني".

وأضاف: "شخصية رضا من الشخصيات اللى بحبها والمفضلة عندي، ومن أكثر الشخصيات اللى أثرت عليا واستمرت معايا فترة، وكنت حريص أظهرها بشكل مختلف في الجزء ده وبتمني تعجب الناس".

وفي سياق آخر وقال المخرج طارق العريان:" أنهم قرروا عمل جزء رابع من الفيلم، وأن تحضيرات الجزء الثالث من العمل بدأت في أسبوعين وقبل أن نتفق على أي شئ بدأنا تصوير حتي قبل إمضاء العقود والأتفاق".

تفاصيل فيلم "ولاد رزق":

ومن المقرر عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.