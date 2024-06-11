نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاجر أحمد تروج لفيلم "أهل الكهف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة هاجر أحمد، لفيلمها الجديد أهل الكهف، الذي اقيم العرض الخاص له في السينمات أمس، حيث شاركت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هاجر في الصورة من كواليس فيلم أهل الكهف، وعلقت على الصورة قائلة: " أهل الكهف في جميع دور العرض عبدكم مبارك".





تفاصيل فيلم أهل الكهف

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.







يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.



أحداث فيلم أهل الكهف





تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

آخر أعمال هاجر أحمد

وشاركت هاجر احمد في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل المعلم

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.