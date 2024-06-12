وفاة رئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري بعد صراع مع المرض

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان خالد سرحان وفاة السيناريست المصري فاروق صبري، الذي كان يشغل أيضًا منصب رئيس غرفة صناعة السينما المصرية.

وأعرب سرحان، عن حزنه الشديد لرحيل صديقه وزميله في المهنة، مؤكدًا أن وفاة فاروق صبري جاءت بعد صراع طويل مع المرض.

وتطرق سرحان في منشوره إلى العمر الذي بلغه فاروق صبري، حيث وافته المنية عن عمر يناهز ٨٨ عامًا. وكشفت التقارير أن فاروق صبري تعرض لأزمة صحية خطيرة في الأسابيع الأخيرة، مما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة، ولكن حالته تدهورت حتى فارق الحياة مساء الأربعاء.

وقدمت وسائل الإعلام النعي لفاروق صبري باعتباره كاتبًا ومنتجًا مصريًا معروفًا، حيث عمل على كتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات. من بين هذه الأفلام "البعض يذهب للمأذون مرتين" التي قدمتها بطولة عادل إمام، بالإضافة إلى أعمال أخرى مشهورة مثل "خلي بالك من جيرانك" و"إحنا بتوع الأوتوبيس" و"اقتل مراتي ولك تحياتي".