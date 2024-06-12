نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يطرح برومو أحدث أغنياته "الطعامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عمرو دياب لطرح أغنية جديدة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وطرح عمرو دياب برومو الأغنية والتي تحمل اسم الطعامة عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مكتفيا بكلمة قريبا للاشارة لقرب طرح الأغنية.

https://www.facebook.com/share/r/xrCFvMTUYrugqxiM/?mibextid=qi2Omg

حفل عمرو دياب في دبي

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا في دبي بدولة الإمارات يوم 18 يونيو المقبل، وأثارت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاعها بالنسبة لبعض الجمهور، وذلك بعد أزمته الأخيرة بعد واقعة صفعه شاب في إحدى حفلات الزفاف.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بدبي في موسم عيد الأضح

الهضبة عمرو دياب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية مقسمة إلى 7 فئات سعرية وهي:

الفئة الأولى الـ VIP وسعرها 995 درهم إماراتي بنحو 12925 جنيه مصري.

الفئة الثانية الـ Premium Diamond سعرها 695 درهما إماراتيا بنحو 9028 جنيه مصري.

الفئة الثالثة الـ Diamond سعرها 595 درهما إماراتيا بنحو 7729 جنيها مصريا.

الفئة الرابعة الـ premium Gold سعرها 395 درهما إماراتيا بنحو 5131 جنيها مصريا.

الفئة الخامسة Regular Standing سعرها 295 درهما إماراتيا بنحو 3832 جنيها مصريا.

الفئة السادسة Silver سعرها 195 درهما إماراتيا بنحو 2533 جنيها مصريا.

الفئة السابعة floor standing سعرها 150 درهما إماراتيا بنحو 1948 جنيها مصريا.

شروط لدخول حفل عمرو دياب

ووضع عمرو دياب شروطًا لدخول الحفل، وكانت إنه ممنوع الدخول لمن هم أقل من 16 عامًا إلا بصحبه والده أو شخص بالغ.

أي طفل يزيد عمره عن 12 شهرًا لا بد من حجز تذكرة له.

ممنوع دخول الحفل لمن هم أقل من 21 سنة.