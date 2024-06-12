نوستالجيا... سر رفض فاتن حمامة العمل مع عادل إمام وسبب غيرتها من سناء جميل

القاهرة - محمد ابراهيم -

النوستالجيا ليست مجرد حنين إلى الماضي فحسب، بل هي أيضًا طريقة للتعامل مع التغييرات السريعة والتحديات الحياتية في الوقت الحالي.





وفي هذا السياق يقدم دوت الخليج الفني أبرز المواقف والاسرار المثيرة في حياة سيدة الشاشة فاتن حمامة



حكاية استلاف فاتن حمامة جنيه من عامل الاستوديو

كشفت الفنانة الراحلة فاتن حمامة عن إحدى المواقف الطريفة التي حصلت معها.



وقالت:"فى إحدى الفترات كنت مشغولة بثلاثة أفلام فى وقت واحد، وكنت أصور بعضها فى ليل الشتاء، ما أصابني ببرد فى المعدة، ونصحني البعض بوضع حقيبة من الماء الساخن على بطني قبل النوم، حتى تخفف من هذه الآلام".

وأضافت:"فى أحد الأيام استيقظت متأخرة عن موعد فى الاستوديو، فأسرعت لإرتداء ملابسي ولم اتناول الإفطار، وتصادف فى هذا اليوم أن تعطلت سيارتي وهو ما زاد من ارتباكي، واضطرت إلى طلب سيارة أجرة لتوصيلي للاستوديو".

وتابعت:"بعد أن وصلت إلى الاستوديو، وهمت بأن أمد يدي فى حقيبتي لأدفع الأجرة لسائق التاكسى، فوجئت وأنا أنظر إلى الحقيبة لأستخرج منها كيس النقود أحضرت حقيبة الماء الساخن التى أعالج بها معدتي ونسيت حقيبتي، فارتبكت ولم يتمالك سائق التاكسى نفسه من الضحك، ولم يسعفني فى هذا الموقف سوى وجود أحد عمال الاستوديو بالقرب من التاكسى، فنزلت بكل ثقة وطلبت منه أن يقرضني جنيها حتى أدفع الأجرة، وانطلقت بعدها كالسهم إلى الاستوديو".



سر رفض فاتن حمامة العمل مع عادل إمام



رفضت الفنانة فاتن حمامة التمثيل أمام عادل إمام، حيث كشفت أنها لا تفضل العمل مع الزعيم لأنه نجم كبير، وإذا تعاونت معه في عمل واحد سيقول الجمهور فيلم عادل إمام وليس فاتن حمامة وسيتم إغفال اسمها بسبب نجومية الزعيم الطاغية.



سر الخلاف بين سناء جميل وفاتن حمامة

كانت فاتن حمامة مرشحة لفيلم بداية ونهاية، في دور نفيسة، لكنها رفضته ووصفته بأنه دور سخيف، وعندما قامت سناء جميل بأداء الدور ونجح".



وأشارت سناء، خلال حديثها إلى أن سيدة الشاشة العربية، كممثلة من أروع الممثلات في تاريخ السينما العربية، ولا يستطيع أحد إنكار ذلك".

نصيحة فاتن حمامة لـ كريم عبد العزيز



قال الفنان كريم عيد العزيز في بداياتي قابلت الراحلة فاتن حمامة وقالتلي نصيحة “خليك في البيت ولو عندك ١٠ أفراح روح فرح واحد” فأخذت النصيحة ولم أظهر نهائيا".

وأضاف: " أفضل ألا أتواجد علي الساحة إلا إذا كان لدى عمل جيد".