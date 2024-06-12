أنباء عن خطوبة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يبارك لها

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت منذ قليل، أنباء عن ارتباط النجمة شيرين عبد الوهاب وإعلان خطوبتها على شخص من خارج الوسط الفني وذلك بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب بعد قصة حب طويلة.

وعلق حسام حبيب على هذا الخبر في تصريحات صحفية قائلا:' بتمنالها أحلى حياة في الدنيا وبقولها ألف الف مبروك والحمدلله أنها سعيدة".

كان آخر ظهور لها من خلال غنائها بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي،ونجل رجل الأعمال منصور عامر، والذي يقام حاليا في أحد فنادق القاهرة.

حرصت شيرين عبد الوهاب على مفاجأة العروسين بتقديم أغنية جديدة وخاصة تحمل اسم زينة العرائس لـ حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

كلمات الأغنية

وتقول أغنية شيرين عبد الوهاب

الجديدة والتي تحمل اسم زينة العرايس: القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي وعدي والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس على الصوت والرقص، قالوا اللقاء مش سهل والله وبقينا أهل، والله وبقينا أهل وخمسة علينا.