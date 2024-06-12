بهذه الطريقة... خالد سرحان يودع فاروق صبري



القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان خالد سرحان عن وفاة الكاتب والمنتج فاروق صبري، حيث شارك "خالد" جمهوره بمنشور له من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:"بمزيد من الحزن والأسي أنعي أخي وصديقي المنتج وليد صبري في وفاة والده الكاتب الكبير رئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري".

موعد جنازة وعزاء الكاتب والمنتج الراحل فاروق صبري

وتقام صلاة جنازة الراحل فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، والد المنتج وليد صبري، اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو عقب صلاة الظهر مباشرة من مسجد مصطفى محمود.

ويقام العزاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم اليوم الأربعاء 12 يونيو عقب صلاة المغرب مباشرة.

من هو فاروق صبري؟

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، وغيرها من الأعمال، كما قدم أعمالا مسرحية مثل الزعيم وكعب عالي.

وفيلم العنكبوت، بطولة أحمد السقا تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وفيلم أحمد نوتردام بطولة رامز جلال، وكان آخر أعماله فيلم الجواهرجي، الذي انتهى من تصويره من فترة وهو من بطولة محمد هنيدي وتأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري ويشارك في العمل كل من منى زكي، لبلبة، ريم مصطفى، عارفة عبدالرسول.