بالتنورة والإنشاد.. فرق قصور الثقافة تتألق في احتفالية "نور آل البيت" احتفاء بموسم الحج وعيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم -

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، أقيمت احتفالية "نور آل البيت" بقصر الأمير طاز، مساء أمس الثلاثاء، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، وشهد الاحتفالية عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات بالهيئة، المهندسة رانيا فايق مدير عام النشاط الفني بصندوق التنمية الثقافية، د. جمال مصطفى مدير قصر الأمير طاز.

احتفالية "نور آل البيت" بقصر الأمير طاز

ووسط أجواء روحانية مبهرة، استهلت فعاليات الاحتفالية التي أخرجها الفنان هشام عطوة مستشار وزير الثقافة، بعدد من التواشيح والأغاني الدينية قدمتها فرقة البحيرة للإنشاد الديني في حب سيد الخلق في أداء فردي وجماعي، بقيادة المايسترو أسامة علام.

فقرة التنورة التراثية

وشهدت الاحتفالية فقرة التنورة التراثية التي قدمت مجموعة من فقراتها المتميزة على نغمات المديح، بقيادة الفنان محمد صلاح.

عرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الديني

واختتمت مع عرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الديني، تضمن باقة متنوعة من الأغنيات الدينية منها: "قمر سيدنا النبي، آه يا جماله، وإلى المدينة"، بقيادة المايسترو مصطفى إبراهيم.

تأتي الاحتفالية ضمن فعاليات وزارة الثقافة، للاحتفال بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، التي تتضمن عددا كبيرا من البرامج والفعاليات المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، وتهدف إلى إبراز القيم الدينية التي جسدها "آل البيت"، ونشر روح المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع.