نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليق الأول من حسام حبيب على خبر خطوبة شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية أنباء عن خطوبة الفنانة شيرين عبد الوهاب وأنها تستعد لكتب كتابها خلال الفترة المقبلة، حيث صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية تفيد بأنها تعيش حالة حب كبيرة حاليًا مع رجل أعمال وهو لا يرد أن يفصح عن أسمه أو هويته.

ووصفت شيرين عبد الوهاب نفسها بزينة العرايس، ويذكر أن الأغنية كانت أجدد أعمال الفنانة والتي قدمتها لـ ابنة محمد السعدي نائب رئيس الشركة المتحدة في حفل زفافها على نجل رجل الأعمال منصور عامر، وأكدت شيرين أن هذه الأغنية وش السعد عليها.

تعليق حسام حبيب على خطوبة شيرين عبد الوهاب

وقد علق الفنان حسام حبيب على خبر خطوبة الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية حيث صرح قائلًا: "بقولها ألف ألف مبروك وبتمنالها أحلى حياه في الدنيا، والحمد لله رب العالمين ويارب أشوفها سعيده وربنا يفرحها دايمًا

وبتمنالها تبقا اسعد واحده في الدنيا ومبروك لخطيبها ومبروك ليها، وربنا يوفقهم وتعيش أحلى حياه في الدنيا"

آخر أعمال الفنان حسام حبيب

يذكر أن آخر أعمال حسام حبيب، كان أغنية "كدابة"، التي حذفت من على موقع يوتيوب بعد مرور 5 أيام على إطلاقها، بسبب الاتهامات التي وجهها الملحن محمد شفيق لحسام حبيب وصناع أغنيته "كدابة" باقتباس مذهب الأغنية من أخرى أنتجها لمحمود عز منذ شهر تقريبا، وحملت اسم "بياعة".

كلمات أغنية "كدابة"

إكفينا من شرها، وإحمينا من غدرها

فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا

فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا

تاخدنا وتودينا، تاخدنا وتودينا

وغرقنا آه في بحرها

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة

الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن

الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن

وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها

وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها

يا مصدقين الزمن مافيش حبيب يؤتمن

يا مصدقين الزمن مافيش حبيب يؤتمن

والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها

والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها

وهنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه بقى في كذبها

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة

قلوب الناس جرى لها إيه الجرح ليه قدروا عليه

قلوب الناس جرى لها إيه الجرح ليه قدروا عليه

القسوة سهلة عندهم والغدر يجري في دمهم

القسوة سهلة، والغدر يجري في دمهم

ما بيصعبوش على بعضهم، ما بيصعبوش على بعضهم

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة

الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن

الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن

وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها

وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها

يا مصدقين الزمن مافيش حبيب يؤتمن

يا مصدقين الزمن مافيش حبيب يؤتمن

والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها

والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها

وهنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه بقى في كذبها

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة