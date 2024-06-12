عزيز الشافعي يوجه رسالة لجمهوره بعد تكريمه في فرنسا

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الشاعر والملحن عزيز الشافعي أن يشارك فرحته أثناء تكريمه من جمعية الملحنين والمؤلفين في فرنسا، حيث شارك "عزيز" بفيديو له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" لحظات حلوة من حفل تكريمي وسط مجموعة من المؤلفين والملحنين من أنحاء العالم، الحفل اللي نظمته جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا لتسليم professional diploma بتمنى دايما أبقى عند حسن ظن الناس اللي بتحبني".



تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، عالمي، دايما مكسر الدنيا، وغيرها من التعليقات.

عزيز الشافعي يفاجئ الجمهور بالطعامة والسر عمرو دياب



روج الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم الطعامة، حيث شارك "عزيز" جمهوره بصورة عمرو دياب من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"الطعامة.... Soon"



آخر أعمال عزيز الشافعي



والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر والملحن عزيز الشافعي، أغنية العيب، الذي تعاون من خلالها مع الفنان هيثم شاكر.

أغنية العيب، غناء هيثم شاكر، وكلمات عزيز الشافعي، وألحان محمد الشافعي، وجيتار محمد عادل، ومكس محمد صقر.

وجاءت كلمات أغنية العيب: لأن اللي عملته معاك محدش يعملوا لحد، أنا اللي الحب غماني ونزلني بمثل دور واحد تاني، ولا دموعي اللي على الخد، العيب اللي اتحبوا هناك في الغيب، العيبه على اللي فرطوا في الهيبه، يادي الحسرة ويادي الخيبه، أنا زعلان على نفسي أوي أوي.