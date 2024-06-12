اليوم.. "ثقافتنا في إجازتنا".. يوم ثقافي ترفيهي للأطفال بقصر السلام

القاهرة - محمد ابراهيم -

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، يوما ثقافيا ترفيهيا للأطفال، في الرابعة مساء اليوم الأربعاء، بقصر ثقافة السلام بالقاهرة، في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

كيف تخطط لمستقبل طفلك

تبدأ الفعاليات بمحاضرة بعنوان "كيف تخطط لمستقبل طفلك" تشارك د. جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، يعقبها لقاء شعري، وآخر ثقافي للتعريف بتاريخ الحرف والفنون التقليدية تشارك به د. ابتهال العسلي مدير عام فرع ثقافة القاهرة.

ورش فنية

وتتواصل الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة القاهرة، مع مجموعة من الورش الخاصة بتعليم الطباعة بالاستنسل، الأوريجامي، وورش المشغولات اليدوية، وعمل تصميمات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقرات فنية

كما يشهد اليوم معرض كتب للنشر الإقليمي بأسعار مخفضة للجمهور، وفقرة رسم على الوجه، ويُختتم بعروض التنورة والأراجوز وفقرة غنائية لفرقة السلام للموسيقى العربية.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة المكثفة التي تقدمها الهيئة للأطفال، بهدف تنمية مهاراتهم وتعديل سلوكياتهم خلال فترة الإجازة الصيفية.

