نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاتها.. مها عطية تتصدر ترند "جوجل "' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة المعتزلة مها عطية ترند جوجل وذلك بعد وفاتها أمس بشكل مفاجىء.

جاء الإعلان عن خبر وفاتها من خلال أحد الأصدقاء عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك ".

كتب معلقا:' إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى مها عطية المغفور لها بإذن الله، وإن شاء الله صلاة الجنازة غدًا بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، والعزاء إن شاء الله يوم الخميس بمسجد عمر مكرم، نسألكم الدعاء".

وقد أعلنت الفنانة عايدة فهمي وفاة مها عطية، قائلة: "الزميلة العزيزة ورفيقة العمر.. الله يرحمك يا مها ويغفر لك ويسامحك.. دعواتكم في الأيام المفترجة".

يذكر أن الفنانة معتزلة من ٢٧ عاما وقررت الابتعاد عن الوسط الفني والتركيز مع حياتها الخاصة، بعد تقديمها عدة أدوار مختلفة في 24 عملًا متنوعًا بين السينما والدراما.