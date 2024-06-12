إلهام شاهين تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها وهذا ما قالته عن أهل الكهف



القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكنت الفنانة إلهام شاهين في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها برفقة الإعلامية هالة سرحان أثناء تواجدهم بعرض فيلم" أهل الكهف "، حيث شاركت "إلهام" جمهورها بصورة لها برفقة هالة سرحان من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" مع صديقتي الإعلامية الجميلة هالة سرحان لحضور فيلم أهل الكهف... ألف مبروك لكل صناع الفيلم يارب بالتوفيق والنجاح ".



تعليقات الجمهور على منشور إلهام شاهين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، منورين الدنيا، وغيرها من التعليقات.

أحداث فيلم أهل الكهف

تدور أحداث فيلم أهل الكهف، في إطار خيالي، قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.



أبطال فيلم أهل الكهف

وشارك في بطولة فيلم أهل الكهف، مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد ممدوح، بسنت شوقي، جميل برسوم، رشوان توفيق، أحمد بدير، صبري فواز، مصطفى فهمي، ماجد المصري، خالد الصاوي، محمد فراج، غادة عادل، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، أحمد وفيق، فتحي عبد الوهاب، هاجر أحمد، والعمل مقتبس من رواية للكاتب الراحل توفيق الحكيم، ومعالجة درامية أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

آخر أعمال إلهام شاهين



والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين حكاية الفريدو، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

