عمرو يوسف يخطف الاضواء من عرض خاص فيلم " ولاد رزق ٣"

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم أمس العرض الخاص لفيلم" ولاد رزق ٣" بمركز المنارة بالتجمع الخامس بحضور أبطاله.

وخطف الأنظار النجم عمرو يوسف خلال فعاليات الريد كاربت الخاصة بالفيلم، حيث ظهر مرتدي بدلة من اللون الاسود مثل باقي أبطال الفيلم

تحدث النجم عن تفاصيل شخصية ربيع:" شخصية ربيع من الشخصيات القريبة لقلبي الشخصية كبرت معايا، بشقاوتها وقوتها وتكتب بشكل حلو، وكل جزء تكبر وتحلو عن اللى قبله".

وعند سؤال عمرو يوسف عن مشاهد الأكشن داخل الفيلم وكيف كان تنفيذها قال:" المشاهد في الفيلم كانت صعبة ونفذناها كلنا بنفسنا الأ مشاهد العربيات اللى بتتقلب".

ويذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف هو فيلم "شقو" الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وحقق إيرادات كبيرة في دور العرض، وشارك في بطولته كلا من يسرا، محمد ممدوح، عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربيني، ومن إخراج كريم السبكي.