نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "مفاجأة" للمطرب أورتيجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح المطرب أورتيجا عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "مفاجأة"،

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية منذ طرحها عبر قناة أورتيجا الرسمية على يوتيوب،وأثنى المتابعون على جودة الأداء الغنائي للمطرب، بالإضافة إلى إشادتهم بالكلمات والألحان التي قدمها الفنان أمير شيكو.

كما أشاد الجمهور بالجهود الفنية التي بذلها فريق العمل في عملية الميكس والماسترينج بقيادة الفنان طارق حشيشو، والتي ساهمت في إخراج الأغنية بجودة صوتية عالية.



آخر أعمال أورتيجا

والجدير بالذكر آخر أعمال أورتيجا أغنية "مش فارقة معايا" والتي سوف يطرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات Mix، ألحان أورتيجا، توزيع وميكس وماستر Codex، ناي نادر الشاعر، وإخراج علي العتر.

كلمات أغنية مش فارقة معايا

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /اللي عاوز يفارقني يفارق

مش فارقه معايا

مش هبقى أنا تاني عليكم

خالص بأمانه

بتبيعوا وتخسروا في صحابكم

من أجل كاشات

وتخشوا تلقحوا على بعض

و ترفعوا في حالات

كل اللي في قلبي وهتكلم

أنا مش مسؤل

في الدنيا انا عايش بتعلم

امتى أنا هفوق