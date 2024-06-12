نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 يونيو.. هيثم شاكر يحيي حفلا غنائيا ضخما في بنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب هيثم شاكر لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامتها في بنها يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن يقدم هيثم شاكر جمهوره مميزة من اغانية التي يتفاعل معها الجمهور منها القديمة والحديثة، مثل: "حكايتنا كملت، يوم متفارق، اتعدي حدودي، ايامي معاك"

أحدث أعمال هيثم شاكر

ويذكر ان طرح المطرب هيثم شاكر مؤخؤا أغنية جديدة له بعنوان "آخر مرة قابلتك"، والتي إستطاعت أن تحقق نجاها كبيرا عبر قناته الشهيرة "يوتيوب".

أغنية "آخر مرة قابلتك" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

كلمات أغنية آخر مرة قابلتك

وتقول كلمات الأغنية: "آخر مرة قابلتك كانت آخر مرة خرجت، وضحكت لبنى آدمين، أنا من ساعة ما فارقتك وأنا مليت وقاسيت وتعبت ماليش نفس اروح فين".