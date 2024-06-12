نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنتشار خبر خطوبتها..شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب في الساعات القليلة الماضية محرك البحث جوجل وأيضًا جميع مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد انتشار خبر خطوبتها وأنها تستعد لكتب كتابها خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل خبر خطوبة شيرين عبد الوهاب

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية أخبار خطوبة الفنانة شيرين عبد الوهاب وأنها تستعد لكتب كتابها خلال الفترة المقبلة، حيث صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية تفيد بأنها تعيش حالة حب كبيرة حالياً مع رجل أعمال وهو لا يرد أن يفصح عن أسمه أو هويته.

ووصفت شيرين عبد الوهاب نفسها بزينة العرايس، ويذكر أن الأغنية كانت أجدد أعمال الفنانة والتي قدمتها لـ ابنة محمد السعدي نائب رئيس الشركة المتحدة في حفل زفافها على نجل رجل الأعمال منصور عامر، وأكدت شيرين أن هذه الأغنية وش السعد عليها.

آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر أنه كان آخر ظهور لها من خلال غنائها بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي،ونجل رجل الأعمال منصور عامر، والذي يقام حاليا في أحد فنادق القاهرة، وحرصت شيرين عبد الوهاب على مفاجأة العروسين بتقديم أغنية جديدة وخاصة تحمل اسم زينة العرائس لـ حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

كلمات أغنية زينة العرائس لـ شيرين عبد الوهاب

القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي وعدي والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس على الصوت والرقص، قالوا اللقاء مش سهل والله وبقينا أهل، والله وبقينا أهل وخمسة علينا.

آخر أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ويذكر أن آخر أعمال شيرين عبدالوهاب هى أغنية "الدهب"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

وتقول كلمات أغنية “الدهب”

“قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا