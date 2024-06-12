نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات سوسن بدر ببرنامج "كلمة آخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت النجمة سوسن بدر في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج كلمة أخيرة، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة أون.



وكشفت سوسن بدر عن شخصية نفرتيتي و معاناتها مع شعر رأسها

وقالت :"لما كنت في الفرقة الأولى بالمعهد العالي للفنون المسرحية شافني شادي عبد السلام في المسرح القومي، ورشحني لدور نفرتيتي بفيلم إخناتون لكنه مات قبل لما الفيلم يتعمل".

وأضافت : "أنا مش بقلق ولا بخاف من قصة الشعر الأبيض ولا التقدم في السن، أنا متهيألي السن حرية وبراح لإنه بعد رحلة بيعطي فهم ومعرفة واستمتاع، طول الوقت بيتقال ليَّ كلام ما أحبش إنه يطلع مننا كشعب زي احترمي سنك مع إن مفيش قانون وضعي ولا شرعي ولا إنساني اتحط بيقول إن الست بعد الـ18 تموت مثلًا، السن حرية وأنا بحب ملامحي".

سوسن بدر :أنا مش بلون شعري هو كل شوية بيضرب لون



وتابعت : "انا متهيأ لي إني شبه كل المصريات والست العادية اللي ماشية في الشارع واللي بتشتغل في مكتب، أنا مش بلون شعري هو كل شوية بيضرب لون وأنا بتغاظ لإني نفسي يفضل رمادي زي ما أنا حاباه لكنه ما بيفضلش فقررت ما ألبعش في شعري بقى يطلع الأول أبيض بعدين يروح ملون".



آخر أعمال سوسن بدر



والجدير بالذكر آخر أعمال سوسن بدر مسلسل قلع الحجر، الذي حاز على إعجاب الجمهور ، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم محمد رياض، سميرة عبد العزيز، ندى ماهر، مدحت تيخا، رضوى إيهاب، مروة عبد المنعم، وغيرهم، والعمل من إخراج حسن صالح.

أحداث مسلسل قلع الحجر



ودارت أحداث مسلسل قلع الحجر في إطار درامي في الصعيد، حول قصة حدثت بالفعل، حيث العمدة فرماوي، والشاب المتمرد عبدالحي، والذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، كما يتطرق العمل إلى قضية حقوق المرأة.