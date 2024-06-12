نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإعلان رسميًا عن النبأ.. ليلى عبد اللطيف تتوقع خطوبة شيرين عبد الوهاب يناير الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية أخبار خطوبة الفنانة شيرين عبد الوهاب وأنها تستعد لكتب كتابها خلال الفترة المقبلة، حيث صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية تفيد بأنها تعيش حالة حب كبيرة حاليًا مع رجل أعمال وهو لا يرد أن يفصح عن أسمه أو هويته.

ووصفت شيرين عبد الوهاب نفسها بزينة العرايس، ويذكر أن الأغنية كانت أجدد أعمال الفنانة والتي قدمتها لـ ابنة محمد السعدي نائب رئيس الشركة المتحدة في حفل زفافها على نجل رجل الأعمال منصور عامر، وأكدت شيرين أن هذه الأغنية وش السعد عليها.

توقع ليلي عبد اللطيف خطوبة شيرين عبد الوهاب في يناير الماضي

وبهذه الخطوبة فقد تحقق توقع ليلي عبد اللطيف الذي قالته عن شيرين عبد الوهاب في يناير 2024، حيث أن ليلي عبد اللطيف أول العام حلت ضيفة على الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر".

وأثناء الحلقة قد وجه عمرو أديب سؤالًا لـ ليلى عبد اللطيف: «شايفة ايه حاجة لـ شيرين عبد الوهاب؟».

لترد ليلى عبد اللطيف، قائلة: «دي حبيبة قلبي شيرين، هتستقر عاطفيًا، وستعود شيرين اللى احنا بنعرفها أول ما ابتدت»، مؤكدة أن «شيرين عبد الوهاب هتتغير».

«بس مش هترجع لـ حسام حبيب؟»، سؤال آخر من عمرو أديب لـ ليلى عبد اللطيف.

لترد العرافة اللبنانية، قائلة: «بالمستقبل لأ لن تعود شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب»

آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر أنه كان آخر ظهور لها من خلال غنائها بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي،ونجل رجل الأعمال منصور عامر، والذي يقام حاليا في أحد فنادق القاهرة، وحرصت شيرين عبد الوهاب على مفاجأة العروسين بتقديم أغنية جديدة وخاصة تحمل اسم زينة العرائس لـ حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

كلمات أغنية زينة العرائس لـ شيرين عبد الوهاب

القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي وعدي والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس على الصوت والرقص، قالوا اللقاء مش سهل والله وبقينا أهل، والله وبقينا أهل وخمسة علينا.

آخر أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ويذكر أن آخر أعمال شيرين عبدالوهاب هى أغنية "الدهب"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

وتقول كلمات أغنية “الدهب”

“قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا