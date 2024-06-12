توقعات ليلي عبد اللطيف الماضية تتحقق لفنانين مصر (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم - تظهر العرافة اللبنانية ليلي عبد اللطيف كل فترة كعادتها وتطلق بعد التوقعات التي ستحدث في الوسط الفني، فقد ظهرت يناير الماضي وتحدثت عن توقعات ستحدث لبعض فنانين مصر وبالفعل بعد مرور نحو خمسة أشهر تحققت تلك التوقعات.

توقع ليلي عبد اللطيف بخطوبة شيرين عبد الوهاب

فقد حلت العرافة اللبنانية ليلي عبد اللطيف أول العام الحالي ضيفة على الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر".

وأثناء الحلقة قد وجه عمرو أديب سؤالًا لـ ليلى عبد اللطيف: «شايفة ايه حاجة لـ شيرين عبد الوهاب؟».

لترد ليلى عبد اللطيف، قائلة: «دي حبيبة قلبي شيرين، هتستقر عاطفيًا، وستعود شيرين اللى احنا بنعرفها أول ما ابتدت»، مؤكدة أن «شيرين عبد الوهاب هتتغير».

«بس مش هترجع لـ حسام حبيب؟»، سؤال آخر من عمرو أديب لـ ليلى عبد اللطيف.

لترد العرافة اللبنانية، قائلة: «بالمستقبل لأ لن تعود شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب»

وبعد مرور نحو خمسة أشهر تحقق توقعها بخطوبة شيرين عبد الوهاب فقد صرحت اليوم الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية بأنها تعيش حالة حب كبيرة حاليًا مع رجل أعمال وهو لا يريد أن يفصح عن أسمه أو هويته.

ووصفت شيرين عبد الوهاب نفسها بزينة العرايس، ويذكر أن الأغنية كانت أجدد أعمال الفنانة والتي قدمتها لـ ابنة محمد السعدي نائب رئيس الشركة المتحدة في حفل زفافها على نجل رجل الأعمال منصور عامر، وأكدت شيرين أن هذه الأغنية وش السعد عليها.

توقع ليلي عبد اللطيف لأزمة عمرو دياب الأخيرة

وظهرت أيضًا العرافة ليلي عبد اللطيف في برنامج آخر تتوقع فيه أزمة الهضبة عمرو دياب الأخيرة على المسرح، حيث تحدثت في أحد البرامج قائلة: "أن الفنان عمرو دياب ستحدث له مشكلة على المسرح أثناء غنائه ستجعله حديث السوشيال ميديا"

ليتفاجئ الجميع بعد مرور نحو خمسة أشهر بتحقيق توقع ليلي عبد اللطيف عن الهضبة عمرو دياب بأنه تصدر اسمه التريند فى الأيام القليلة الماضية وذلك بسبب صفعه شاب حاول أن يلتقط صورة تذكارية معه في أحد الأفراح أثناء غنائه على المسرح.

توقعات ليلي عبد اللطيف الجديدة لفنانين مصر

حلت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف منذ أيام قليلة ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر قناة MBC مصر، وكشفت ليلي عبد اللطيف خلال الحلقة عن العديد من التوقعات التي تخص الأنشطة الفنية والفنانين خلال الفترة المقبلة.

حيث توقعت ليلي عبد اللطيف خلال الحلقة العديد من الأحداث للفنانين خلال الفترة المقبلة فمنها الإنفصال والعودة والنجاحات والشهرة وغيرها، ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز توقعات ليلي عبد اللطيف للفنانين والفنانات خلال الفترة المقبلة.

كشفت ليلي عبد اللطيف خلال الحلقة عن تنبؤاتها بشأن الفنانة آمال ماهر، حيث تحدث عنها قائلة: "آمال ماهر ستحظى بشهرة كبيرة وضخمة في نهاية 2024 وأول 2025".

وتوقعت ليلي عبد اللطيف خلال الحلقة عن تعاون فني جديد سيجمع بين الفنان محمد رمضان والفنان سعد لمجرد، حيث صرحت قائلة: "محمد رمضان وسعد لمجرد سيتعاونان في أغنية تحقق ملايين المشاهدات وتترجم لعدة لغات وستزيد من شعبية محمد رمضان".

وخرجت ليلي عبد اللطيف اليوم بتنبؤ جديد حيث صرحت قائلة: "سيعود كلًا من الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي في عمل فني ضخم يتصدر المشاهدات ويصبح أنجح عمل فني، وبالرغم من هذا النجاح لن تعود ياسمين عبد العزيز للعوضي مرة أخرى"

وقالت ليلى عبد اللطيف إنها تتوقع طلاق الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح بشكل رسمي، وذلك بعد انتشار شائعة انفصالهما في الأيام الماضية.