كأول تجربة.. مطرب المهرجانات مسلم يشارك في فيلم إكس مراتي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستأنف الفنان هشام ماجد تصوير أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل اسم إكس مراتي في الفترة الحالية، ونشر هشام ماجد صورة تجمعه مع مسلم عبر خاصية ستوري في حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق قائلًا: نورتنا يا غالي.

مشاركة مسلم في فيلم إكس مراتي

وسوف يشارك مسلم كضيف شرف في فيلم إكس مراتي، والذي يقوم بإخراجه معتز التوني، والعمل يشارك فيه محمد ممدوح وهنا الزاهد وعدد كبير من ضيوف الشرف.



آخر أعمال هشام ماجد

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية وحقق إيرادات عالية، تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وشارك في العمل كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، طه دسوقي، جان رامز وآخرين.

حفل مسلم بإحدى مدارس المحلة

يذكر أن قام مسلم بإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا شهد رقص وزحام كبير وحضره آلاف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم داخل حرم إحدى المدارس الخاصة التابعة للإدارة غرب المحلة، وهو ما يعد أمرًا مخالفًا للوائح وتعليمات وزارة التربية والتعليم بعدم إقامة أي أنشطة أو فعاليات خلال العام الدراسي لسنة 2023/2024.

واستمر حفل مسلم في مدرسة المحلة قرابة ساعتين وانطلقت فعالياته في التاسعة من مساء أمس وسط مشاركة الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم وفي حفل تخرج أبنائهم بعد انتهاء ماراثون امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية.