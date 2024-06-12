فن ومشاهير

غدًا.. أجمل أغاني السينما المصرية في حفل نويرة بالأوبرا

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا  بعنوان "ليلة مع السينما المصرية "لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة والنصف مساء غد الخميس 13 يونيو على المسرح الكبير،  يأتي ذلك في إطار توجهات الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الإبداعي بمختلف أشكاله.
 

مختارات من أجمل الأعمال الغنائية والموسيقية

 

يتضمن البرنامج مختارات من أجمل الأعمال الغنائية والموسيقية التي تضمنتها أشهر أفلام  السينما المصرية منها:" يا جميل ياللي هنا، بتلوموني ليه، عشان مليش غيرك، عرباوي،  يارايحين للنبي الغالي، مستحيل، وحياة عنيك، القريب منك بعيد، الطير المسافر، ١٠٠ سنه سينما"، ويؤديها نجوم الأوبرا وهم: صابرين النجيلي، كنزي، سمية وجدي، رحاب مطاوع، وليد حيدر، محمد متولي، محمد حسن، مصطفى النجدي.

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فرقة عبدالحليم نويرة 

 

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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