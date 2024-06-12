مقتطفات مبهجة لأشهر الأوبرات الإيطالية علي المسرح الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن خطط الثقافة المصرية لعرض مختلف ألوان الفنون الجادة والراقية تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بعنوان "أمسية مبهجة من الأوبرات الإيطالية "لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفني للفرقة الدكتورة داليا فاروق وبمصاحبة صوليست البيانو: مينا حنا ومن إخراج رانيا جمال وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 14 يونيو على المسرح الصغير.

مقتطفات من الأغانى الفردية والثنائيات والمشاهد الكوميدية لأشهر الأوبرات الإيطالية



يتضمن برنامج الحفل مقتطفات من الأغانى الفردية والثنائيات والمشاهد الكوميدية لأشهر الأوبرات الإيطالية منها " زواج فيجاور ودون چيوفاني لموتسارت، حلاق إشبيلية لروسيني ودون باسكوال وأكسير الحب لدونيزيتي.



أداء نجوم الفرقة " السوبرانو رشا طلعت وسلمى الجبالي، الباريتون إلهامي أمين وعزت غانم وخالد سمير، المتزوسوبرانو ليلي إبراهيم، التينور إبراهيم ناجي".



فرقة أوبرا القاهرة

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.