نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بول جياماتي ينضم لعالم Star Trek بمسلسل جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر النجم المرشح سابقًا للأوسكار بول جياماتي على مشروع الدرامي المقبل، بعد اختياره ضمن أبطال مسلسل جديد من إنتاج منصة Paramount+.

ووفق ديلي ميل، سيشارك بول في بطولة مسلسل جديد ستكون قصته مشتقة من عالم Star Trek، يطرح بعنوان Star Trek: Starfleet Academy.

وضمن أحدث مشروعات "باراماونت"، تقرر رسميًا تجديد مسلسل الحركة الدرامي الناجح Lioness وفق بيانات لمنصة البث الرقمي الامريكية باراماونت بلص.

ووفق ديلي ميل، المسلسل تجسد به دور البطولة النجمة سمراء البشرة زوي سالدانا، وتشارك في موسمه الثاني النجمة نيكول كيدمان مع مورجان فريمان.

وكانت قد احتفلت النجمة الكبيرة نيكول كيدمان بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد الذي تنتجه شبكة أمازون، ويعرض عبر منصتها الرقمية للبث أمازون فيديو برايم، ويطرح بعنوان Expats.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور كيدمان للعرض الخاص، بإطلالة جريئة لفتت لها الأنظار، في الحفل الذي احتضنته مدينة نيويورك.

ومؤخرًا ظهرت النجمة نيكول كيدمان في موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Babygirl، الذي تعود من خلاله قريبًا للعمل بالسينما.

ووفق ديلي ميل، الفيلم يجري تصويره حاليًا، في مدينة نيويورك، ومن المنتظر أن يشهد قصة مثيرة للجدل.

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من النجمة نيكول كيدمان عن تفاصيل أحدث مشروع درامي ستشارك في بطولته النجمة الكبيرة الحاصلة على الأوسكار.

ووفق ديلي ميل، الفيلم سيكون بعنوان Babygirl، وهو من كتابة وإخراج Halina Reijn، وتدور أحداثه حول قصة حب بين سيدة في عمر الـ 56 وشاب في عمر الـ 27.

الفيلم من المقرر أن يشارك في بطولته هاريس ديكنسون، الذي سيجسد دور الشاب بطل قصة الحب الرومانسية التي تواجه هذا الفارق الكبير في السن.

فترة نشاط فني

وتعيش حاليا النجمة نيكول كيدمان، فترة انتعاشة فنية، بعد أن صرحت، بأن مسلسلة الناجح Big Little Lies سيعود من جديد في موسم ثالث، بمشاركة بطلاته ريس ويذرسبون وزوي كرافيتس.

ووفق ديلي ميل، قالت نيكول كيدمان، أن العمل على طرح جزء ثالث من المسلسل، يعود قريبًا من إنتاج شبكة HBO، وبمشاركة أيضًا لورا ديرن في دور البطولة.

تكريم تاريخي

واحتفلت النجمة نيكول كيدمان، مؤخرًا بتحقيق إنجاز تاريخي بعد أن تم اختيارها لتحصد تكريمًا فريدًا كأول استرالية تحصل على جائزة الإنجاز العمري الشرفية من قبل المعهد الفيلمي الأمريكي.