في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات في حياة الفنان محمد عوض

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي محمد عوض، الذي اسعد قلوب الناس من خلال طلته على الشاشة بأعماله السينمائية والمسرحية، لذلك نستعرض أبرز محطات حياته في السياق التالي.

نشأة محمد عوض

ولد الفنان محمد عوض في حي العباسية بالقاهرة من أسرة بسيطة يوم 12 يونيو عام 1932 واسمه الحقيقي محمد محمد عوض يوسف، وتحمل مسؤلية أسرته بعد وفاة والده والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم فلسفة ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

حياته الأسرية

تزوج محمد عوض زميلته في الجامعة قوت القلوب عبدالوهاب مازن وهي أصول تركية من ناحية الأم وأنجب منها ثلاثة أبناء، منهم مصمم الاستعراضات "عاطف"، والمخرج "عادل" والممثل "علاء"، ولم تتحمل زوجته وفاته فماتت فى الأربعين.

بداية موهبة محمد عوض

ظهرت موهبة الفنان محمد عوض منذ طفولته وشارك فى فريق التمثيل بالمدرسة، وكون فرقة مسرحية بكلية الآداب تبناها أستاذه بالكلية الكاتب الكبير أنيس منصور، وأشرف على الإخراج الفنان سراج منير.

وانضم محمد عوض لفرقة نجيب الريحانى وهو طالب براتب 7 جنيهات شهريا، وكان يؤدى أدوار الفنان عادل خيرى، بطل الفرقة، عندما كان يمرض، وبعد تخرجه انضم لفرقة المسرح الحر.

كما شارك محمد عوض في الخمسينيات في البرنامج الإذاعي“ساعة لقلبك”، حيث كان يقدم شخصية "الأليط" وأصبح صوته مميزًا للمستمعين.

أبرز أعماله المسرحية

مع تكوين فرق التليفزيون المسرحية فى الستينيات، أشركه الفنان عبدالمنعم مدبولى فى بطولة مسرحية جلفدان هانم للكاتب على احمد باكثير، وقام بدور "عاطف الأشمونى" ونجحت نجاحًا كبيرًا، ومع إذاعتها بالتليفزيون أصبح وجهًا مألوفًا، وإكتسب شهرة واسعة، حيث أعقبها بمسرحيات ناجحة مثل "أصل وصورة" و"مطرب العواطف" و"العبيط" و"نمره 2 يكسب" حيث قدم 4 شخصيات فى المسرحية، وحققت ايرادات غير مسبوقة، ليصبح عوض أيقونة المسرح، وبلغت مسرحياته ٨٠ مسرحية.

دخول محمد عوض عالم السينما

شارك محمد عوض في السينما وبدأ بأدوار مساعدة منها فيلم “شجرة العائلة”، وفي الستينات بدأت نجوميته وشارك بالبطولة ووصلت عدد افلامه 30 فيلم، وشارك فى مسلسلات إذاعية وتليفزيونية وأشتهر بدور "شراره" فى مسلسل برج الحظ عام 1978.

وفاة محمد عوض

توفي محمد عوض في القاهرة يوم 27 فبراير عام 1997 متأثرًا بمرض السرطان.