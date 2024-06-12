نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بول مسكال يظهر باللقطات الأولى من تصوير مشاهد Gladiator 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم الشاب بول مسكال في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد الجزء الجديد من فيلم المصارع Gladiator 2.

راسل كرو

ونقلت ديلي ميل، لقطات مسربة من داخل موقع التصوير، للفيلم الذي يطرح كامتداد لفيلم راسل كرو الشهير.

وكان قد شهد موقع تصوير مشاهد فيلم المصارع 2، حادثة مأساوية بعد حدوث انفجار في موقع التصوير أدى لإصابة عدد من طاقم عمل المسلسل.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن 6 من طاقم عمل الفيلم من داخل موقع التصوير، تعرضو لإصابات بالغة من جراء الانفجار، في حضور عدد من نجوم الفيلم في المغرب.

وحتى الآن لم يتم الكشف مصير طاقم العمل الخاص بالفيلم الذي تعرض لهذه الحادثة، مع تتبع حالتهم الصحية للمشرفين على العمل.

دنزيل واشنطن

في الوقت نفسه، يعود النجم الكبير دنزيل واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.

تفاصيل عن العمل

و انضم الفنان الشاب "بول ميسكال" لأبطال الجزء القادم من فيلم المصارع، الذي تقرر إنتاجه رسميًا لاستكمال قصة العمل السينمائي الشهير الذي طرح في عام 2000.

ووفق صحيفة ديلي ميل، حتى الآن لم يتم ظهور أي تفاصيل تتعلق بأحداث العمل المنتظر، إلا أنه من المتوقع أن يروي قصة نجل شخصية القائد الروماني ماكسموس، التي جسدها النجم راسل كرو، وحصد عنها جائزة الأوسكار.